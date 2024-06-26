Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 14:12

Хоккейный тренер Быков: «Швейцарцы переживают за свою сборную на Евро-2024»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал, как в Швейцарии поддерживают национальную команду по футболу, которая вышла в плей-офф Евро-2024.

«Люди выходят в национальных майках, с барабанами и с разной атрибутикой. Опыт от одних переходит к другим. В основном, фанаты уважают друг друга и другие нации. В Швейцарии многонациональное общество, но есть соперничество. В основном, все происходит цивилизованно, хоть и бывают небольшие трения среди болельщиков, когда проходят дерби. Фан-зоны здесь хорошо организованы, и люди с удовольствием приходят смотреть матчи», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Швейцария заняла второе место в группе A с 5 очками и вышла в 1/8 плей-офф Евро-2024, где сыграет с Италией.

«У меня никогда не было мечты играть в НХЛ». Поговорили с Вячеславом Быковым о переезде в Швейцарию и местном хоккее

Источник: Metaratings.ru
Евро-2024
Сборная Швейцарии по футболу
Вячеслав Быков
1
0
Читайте также
ИИХФ проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
У аналитиков сборной Швейцарии украли три ноутбука перед матчем Евро с Италией
В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Следствие попросило заочно арестовать журналистку Фариду Курбангалееву
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Тарасова: «В России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой»
Сербский журналист: «У нас не работают с молодежью, не готовят их к тому, чтобы они были чемпионами»
Ни уму ни сердцу. Сербия на Евро-2024 была копией обычного состояния сборной России
Скоулз: «Может это удивит, но я воодушевлен игрой Англии в матче со Словенией»
Грузия — Португалия: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024
Чехия — Турция: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тубич — о вылете Сербии: «Разочарован выступлением сборной, как и 90% сербов»

Тарасова: «В России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости