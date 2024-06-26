Хоккейный тренер Быков: «Швейцарцы переживают за свою сборную на Евро-2024»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал, как в Швейцарии поддерживают национальную команду по футболу, которая вышла в плей-офф Евро-2024.

«Люди выходят в национальных майках, с барабанами и с разной атрибутикой. Опыт от одних переходит к другим. В основном, фанаты уважают друг друга и другие нации. В Швейцарии многонациональное общество, но есть соперничество. В основном, все происходит цивилизованно, хоть и бывают небольшие трения среди болельщиков, когда проходят дерби. Фан-зоны здесь хорошо организованы, и люди с удовольствием приходят смотреть матчи», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Швейцария заняла второе место в группе A с 5 очками и вышла в 1/8 плей-офф Евро-2024, где сыграет с Италией.

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