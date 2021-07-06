Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Хочешь получить 300 тысяч рублей во фрибетах? Угадай, кто выйдет в финал Евро

00:00
Стадион «Уэмбли» примет полуфиналы и финал Евро-2020. Фото AFP
Стадион «Уэмбли» примет полуфиналы и финал Евро-2020. Фото AFP
Теги:

Участвуй в спецпроекте «Игра миллионов» от «СЭ» и наших партнеров — и получи шанс выиграть фрибет на 300 тысяч рублей!

Делай прогнозы на матчи турнира, зарабатывай баллы — и ты сможешь побороться за главный приз. Лучшие прогнозисты каждого игрового дня получат фрибет на 10 тысяч рублей.

Спецпроект «Игра миллионов»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Поставили перед фактом, без переговоров». Плотников об уходе из «Магнитки»: драка в самолете, конфликт с Воробьевым, зарплата
Конору нужна победа, чтобы вызвать Хабиба на реванш. Но против Порье он не фаворит
Италия победила Сербию в финале отбора на Олимпийские игры в Токио
«Локомотив» был самой старой командой лиги, а теперь будет одной из самых молодых». Большое интервью Марко Николича
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля