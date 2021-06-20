Хочешь получить 300 000 рублей во фрибетах? Угадай, как Россия сыграет с Данией

Участвуй в спецпроекте «Игра миллионов» от «СЭ» и наших партнеров — и получи шанс выиграть фрибет на 300 000 рублей!

Делай прогнозы на матчи турнира, зарабатывай баллы — и ты сможешь побороться за главный приз. Лучшие прогнозисты каждого игрового дня получат фрибет на 10 000 рублей.

Спецпроект «Игра миллионов»