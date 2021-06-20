Хочешь получить 300 000 рублей во фрибетах? Угадай, как Россия сыграет с Данией

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23:00
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Теперь поражение — это точно конец. Россия для выхода в плей-офф обязана не проиграть в Дании, иначе нас ничто не спасет
5
Зачет
vs
74
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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