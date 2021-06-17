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Хочешь получить 300 000 рублей во фрибетах? Угадай исходы матчей Украины, Бельгии и Нидерландов

14:00
Больщик сборной Бельгии. Фото Reuters
Больщик сборной Бельгии. Фото Reuters
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи