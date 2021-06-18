Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Хинтереггер признался, что нидерландцы несколько раз ставили Австрию в тупик

00:52
Теги:

Защитник сборной Австрии Мартин Хинтереггер прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) на Евро-2020

«Они несколько раз ставили нас в тупик, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 июня. - Мы не знали, что делать с мячом, когда доходили до их штрафной. Команда хорошо оборонялась.

Я не могу сказать, что мы выложились не полностью, но этого недостаточно против команды с такими индивидуально сильными игроками. Нам не хватило хладнокровия в нападении».

В составе победителей забивали Мемфис Депай (с пенальти) и Дензел Дюмфрис.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дания — Бельгия: за кого болеть России? Еще больше раскладов чемпионата Европы
Помятый Bentley светской львицы увозят с места ДТП в центре Москвы
Собянин рассказал о новом штамме коронавируса в Москве
Астрологи назвали идеальную совместимость имен в любви

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи