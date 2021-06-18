Хинтереггер признался, что нидерландцы несколько раз ставили Австрию в тупик

Защитник сборной Австрии Мартин Хинтереггер прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) на Евро-2020

«Они несколько раз ставили нас в тупик, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 июня. - Мы не знали, что делать с мячом, когда доходили до их штрафной. Команда хорошо оборонялась.

Я не могу сказать, что мы выложились не полностью, но этого недостаточно против команды с такими индивидуально сильными игроками. Нам не хватило хладнокровия в нападении».

В составе победителей забивали Мемфис Депай (с пенальти) и Дензел Дюмфрис.