Хейлунн — о хет-трике за сборную Дании: «Никогда не испытывал ничего подобного»

Нападающий сборной Дании Расмус Хейлунн прокомментировал победу над Финляндией (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024. В этой встрече он оформил хет-трик.

«Для меня это очень большой день. Никогда не испытывал ничего подобного. Я очень рад. Мечтал о подобном еще со времен, когда приходил на этот стадион болельщиком», — цитирует пресс-служба УЕФА Хейлунна.

Датчане после первого тура лидируют в группе H с тремя очками. Финны — пятые.