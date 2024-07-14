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Хесус Навас: «Быть в финале Евро в 38 лет и продолжать играть за свою сборную — это невероятно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Испании Хесус Навас поделился ожиданиями от финала Евро-2024 против Англии.

«Англия — великая команда с игроками мирового класса. Будет очень сложно, но мы очень взволнованы и очень хотим выиграть, потому что проводим хороший турнир. Отношения между всеми членами команды просто фантастические. Я надеюсь, что мы сможем сделать это для команды и страны. Я очень надеюсь, что мы сможем выиграть трофей. Быть здесь в 38 лет и продолжать играть за свою сборную — это невероятно», — приводит слова Наваса сайт УЕФА.

14 июля Испания сыграет против сборной Англии в финале Евро-2024. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Хесус Навас
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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