Хенесс заявил, что полузащитнику «Реала» Кроосу нет места в современном футболе

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о немецком полузащитнике «Реала» Тони Кроосе. Ранее футболист объявил о завершении международной карьеры.

«Мне очень нравится Тони Кроос, он показывал выступления мирового уровня. Он был великолепен в «Баварии». Но его стиль игры уже устарел. На Евро-2020 я не видел футболиста, который играл бы в таком же стиле. Тони нет места в современном футболе», — цитирует Хенесса Sport1.de.

Футболист играл за сборную Германии с 2010 года. Он является чемпионом мира 2014 года. Кроме того, он бронзовый призер ЧМ-2010 и два раза занимал третье место на чемпионатах Европы.