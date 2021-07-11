Хенесс заявил, что полузащитнику «Реала» Кроосу нет места в современном футболе
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о немецком полузащитнике «Реала» Тони Кроосе. Ранее футболист объявил о завершении международной карьеры.
«Мне очень нравится Тони Кроос, он показывал выступления мирового уровня. Он был великолепен в «Баварии». Но его стиль игры уже устарел. На Евро-2020 я не видел футболиста, который играл бы в таком же стиле. Тони нет места в современном футболе», — цитирует Хенесса Sport1.de.
Футболист играл за сборную Германии с 2010 года. Он является чемпионом мира 2014 года. Кроме того, он бронзовый призер ЧМ-2010 и два раза занимал третье место на чемпионатах Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport1.de/fussball/em/2021/07/uli-hoeness-kritisiert-toni-kroos-und-joachim-loew
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