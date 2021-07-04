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Хендерсон отметил единство коллектива в сборной Англии

01:35
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Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон после матча 1/4 финала Евро-2020 с Украиной (4:0) рассказал об обстановке в коллективе.

«Единство в команде – это очень важно на турнирах, - цитирует футболиста сайт УЕФА 4 июля. - Ты уезжаешь надолго, при этом некоторые футболисты играют меньше, чем им хотелось бы. Парни, которые играют мало, держатся потрясающе. Вы же видите, как мы празднуем голы.

Это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть также в ближайшие дни, в среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал».

В полуфинале Англия сыграет со сборной Дании.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024487--ukraine-vs-england/

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