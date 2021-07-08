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Хендерсон назвал ключевой момент матча Англия — Дания

03:42
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Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон после победы над Данией (2:1) в 1/2 финала Евро-2020 отметил, что ключевым моментом стала реакция англичан на пропущенный мяч.

«Мы очень хорошо отреагировали, нам удалось довольно быстро вернуться в игру и прибавить по ходу матча. Так что наша реакция на гол была ключевой моментом в игре. Думаю, мы с честью вышли из непростой ситуации.

Мы уже полностью сосредоточены на воскресенье, на самом большом матче в нашей жизни. Мы должны постараться снова осчастливить всех на этом стадионе и во всей стране. Это огромная возможность для нас как для команды, а также для страны. И мы отдадим абсолютно все силы", — цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля