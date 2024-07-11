Симонс: «Я очень разочарован, думаю, что и сборная Нидерландов тоже»

Полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс прокомментировал поражение от Англии (1:2) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Это тяжелое поражение. Я очень разочарован, думаю, что и команда тоже. Но это начало пути, который обещает быть по-настоящему ярким. Я горжусь командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Симонса.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.