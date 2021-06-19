Хаверц доволен игрой сборной Германии в матче с Португалией

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц оценил игру своей команды в матче Евро-2020 против сборной Португалии (4:2).

«На мой взгляд, матч со сборной Франции (0:1 — Прим. «СЭ») получился неплохим, мы сыграли в хороший футбол, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 19 июня. — На сей раз у нас было больше голевых моментов, и мы наступали. Сегодня можно быть довольным, но впереди у нас важнейший матч. Нужно продолжать в том же духе».

В составе португальцев отличились Криштиану Роналду и Диогу Жота. У немцев голы в активе Кая Хаверца и Робина Гозенса, а Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру забили в свои ворота.