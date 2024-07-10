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Кейн — о ван Дейке: «Мне нравится играть против лучших футболистов мира»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился мнением о том, что в полуфинале Евро-2024 сыграет против нидерландского защитника Вирджила ван Дейка.

«За годы работы в «Саутгемптоне» и «Ливерпуле» мы провели много больших игр, у нас было несколько хороших противостояний. Иногда он выигрывал битву, иногда я. Это будет сложная игра. Я буду готовиться к тому, чтобы усложнить ему задачу, а он сделает мне то же самое. Мне нравится играть против лучших футболистов мира», — приводит Sky Sports слова Кейна.

Харри Кейн. Болельщики не простят, если при серой игре Англия не выиграет Евро. Нидерланды могут разрушить мечты «Трех львов»

Матч между сборными Нидерландов и Англии в 1/2 финала чемпионата Европы пройдет в среду, 10 июля, в Дортмунде на арене «BVB-Штадион». Начало — в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Феликс Цвайер.

Вирджил ван Дейк
Гарри Кейн
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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