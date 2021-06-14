Хамшик о матче с Польшей: «Хороший результат для Словакии? Не проиграть»

Полузащитник сборной Словакии Марек Хамшик поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Польши.

«Я чувствую себя хорошо, я в хорошей форме и с нетерпением жду матча. Хороший результат для нас? Не проиграть. Но мы выложимся на максимум, а там посмотрим, что получится», — приводит слова Хамшика официальный сайт УЕФА.

Матч Польша — Словакия пройдет 14 июня и начнется в 19:00 мск. Также словаки сыграют в группе E со Швецией (18 июня) и Испанией (23 июня).