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Хамшик о матче с Польшей: «Хороший результат для Словакии? Не проиграть»

06:56
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Полузащитник сборной Словакии Марек Хамшик поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Польши.

«Я чувствую себя хорошо, я в хорошей форме и с нетерпением жду матча. Хороший результат для нас? Не проиграть. Но мы выложимся на максимум, а там посмотрим, что получится», — приводит слова Хамшика официальный сайт УЕФА.

Матч Польша — Словакия пройдет 14 июня и начнется в 19:00 мск. Также словаки сыграют в группе E со Швецией (18 июня) и Испанией (23 июня).

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