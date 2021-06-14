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Хамшик: «Мало кто ожидал, что мы добьемся победы над Польшей»

23:06
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Полузащитник сборной Словакии Марек Хамшик поделился эмоциями после победы над Польшей в матче Евро-2020 (2:1).

«Невероятно! Сложно выразить эти чувства словами. Мало кто ожидал, что сегодня мы добьемся победы. За месяц я не провел ни одного матча, и это ощущалось. Однако мы все равно выиграли», — цитирует Хамшика пресс-служба УЕФА.

Сборная Словакии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы Е.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024454--poland-vs-slovakia/postmatch/report/

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