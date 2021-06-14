Хамшик: «Мало кто ожидал, что мы добьемся победы над Польшей»

Полузащитник сборной Словакии Марек Хамшик поделился эмоциями после победы над Польшей в матче Евро-2020 (2:1).

«Невероятно! Сложно выразить эти чувства словами. Мало кто ожидал, что сегодня мы добьемся победы. За месяц я не провел ни одного матча, и это ощущалось. Однако мы все равно выиграли», — цитирует Хамшика пресс-служба УЕФА.

Сборная Словакии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы Е.