Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит

рассказал в интервью «СЭ», как отреагировал на победу сборной России над Финляндией и поразмышлял о возможных изменениях в стартовом составе команды в следующем матче с Данией.

— Какие эмоции преобладают после такой победы — радость от результата или досада, что смотрелись натужно?

— Конечно, радости намного больше! Она была бы еще сильнее, если бы Жемалетдинов и Кузяев реализовали свои моменты. Хотя бы один из них. Выиграла бы сборная России 2:0 — и сохраняла бы отличные шансы на выход в плей-офф. А теперь разница мячей не в нашу пользу. Если предположить, что Бельгия наберет 9 очков, а мы в Копенгагене уступим 0:2 — согласитесь, и то и другое вполне реально — откатимся на четвертое место в группе. Ну а по поводу качества игры все было ясно уже в первом туре.

— Что именно?

— Я понимал, что команда резко не преобразится. Не полетит вперед, не будет плести кружева, феерить. В победе над Финляндией уверенности не было никакой. Но сейчас стартовый состав оказался точнее и сбалансированнее. Начиная с вратаря и заканчивая группой атаки, где появился Миранчук. С Данией к нему и Головину я бы еще Жемалетдинова добавил.

— Вместо кого?

— Передвинул бы Баринова в опорную зону на позицию Оздоева и выпустил бы двух центральных защитников. Да, схема с тремя центральными привычнее, в ней Джикия чувствует себя наиболее комфортно. Но...

— Что?

— Вот вышли мы с такой схемой против Финляндии — разве оборона стала прочнее? Нет! Соперник все равно создал нам кучу проблем. Слава богу, не пропустили — уровень индивидуального мастерства у финнов ниже, чем у бельгийцев. Напрашивается вывод — если уж с тремя центральными защитниками не выглядим образцом надежности, значит, нужно искать счастья у чужих ворот. С Миранчуком, Головиным и Дзюбой это делать легче. Добавится к ним скоростной и резкий Жемалетдинов, который с финнами здорово вошел в игру, — шансов будет еще больше. Но есть и другой вариант.

— Это какой же?

— Сыграть без ярко выраженного центрфорварда. Использовать вместо Дзюбы того же Рифата либо Ионова. Оба великолепно готовы физически, могут и убежать от защитников, и прессинговать. Мы же понимаем, что в Копенгагене ставка будет не на позиционное нападение, а на контратаки. Для которых Дзюба сегодня малопригоден. Мне вообще не нравится его состояние.

— Функциональное?

— Психологическое. Характерный эпизод — с бельгийцами Головин здорово навесил на Дзюбу, тот в трех метрах от ворот выиграл верховую борьбу и спокойно мог подрезать мяч в ближний угол. То, что Артем умеет — и исполняет всегда. А тут зачем-то решил сбросить партнеру, момент был упущен. Это говорит о том, что Дзюба в себе не уверен.

— По сравнению с ЧМ-2018 он и физически подсел.

— Да, сейчас уже не так хорош, как три года назад. Впрочем, дело не только в возрасте. Еще и в мотивации. Тогда у парня была цель — не просто сыграть на чемпионате мира, но и доказать всем, что в России он круче любого форварда и напрасно в него не верили. Здесь Дзюбе тоже нужен какой-то дополнительный импульс. Если бы Черчесов хотя бы разок усадил его в запас, а потом выпустил на замену — вот тогда бы Артем рвал и метал.

— В Копенгагене такой сценарий возможен?

— Вряд ли.

— Теперь об Оздоеве. Почему не он, а Баринов?

— Магомед, как мне кажется, не в оптимальной форме. Ну а больше никаких изменений в составе не жду.

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