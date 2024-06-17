Хацко — о победе Словакии над Бельгией: «Удивительно, что мы смогли это сделать»

Защитник сборной Словакии Давид Ханцко подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Бельгии (1:0).

«Мы играли против отличного соперника. Мы отдали этому свое сердце. Мы выиграли не потому, что стали лучше, а потому, что стали счастливее. Это делает победу еще более приятной. Удивительно, что мы смогли это сделать», — приводит слова Ханцко официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Бельгия 22 июня сыграет с Румынией, Словакия 21 июня встретится с Украиной.