Хабиб посетил матч Испания — Грузия на Евро-2024

Российский боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что присутствовал на матче Грузии и Испании (1:4) в 1/8 финала чемпионата Европы. Спортсмен выложил видео с игры, находясь на трибуне.

«Болел за сборную Грузии. Молодцы в любом случае», — написал Хабиб.

Также россиянин выложил снимок с бывшим португальским игроком Луишем Фигу.

Ранее президент и премьер-министр Грузии поблагодарили сборную за игру на Евро-2024.