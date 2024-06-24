Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 07:55

Гюндоган отреагировал на игру сборной Германии против Швейцарии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан и полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган подвел итоги матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы со Швейцарией (1:1).

«Не думаю, что все могло бы сложиться лучше. Было непросто. Мы создавали моменты и смогли забить в концовке, благодаря чему выиграли группу. Необходимо извлечь из этого пользу», — цитирует Гюндогана ZDF.

Германия (7 очков) финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф. Швейцария (5) осталась на второй позиции.

Илкай Гюндоган
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче Евро-2024
Фанаты выбежали во время матча Евро Турция — Португалия ради селфи с Роналду
Токаев выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Возвращение в Тарасовку, смерть легенды клуба и возможный трансфер нападающего за 40 млн евро. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Фестиваль в честь праздника Святой Троицы прошел в Краснодарском крае
Суд признал невиновным американца после 20 лет ожидания смертной казни
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
«Олимпиада в Париже будет одной из худших в истории». Карякин — о чистоте Сены и российских флагах на Евро-2024
Хорватия — Италия и Албания — Испания: онлайн-трансляция матчей Евро-2024
Албания — Испания: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Хорватия — Италия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Главный тренер сборной Албании Сильвиньо рассказал о взволнованности перед матчем с Испанией
Защитник сборной Венгрии Ботка отреагировал на травму Варги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо рассказал о взволнованности перед матчем с Испанией

Хорватия — Италия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости