Гюндоган назвал убедительной победу над Португалией
Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился впечатлениями от матча Евро-2020 со сборной Португалии (4:2).
«Отличная командная игра и убедительная победа! — написал Гюндоган в Twitter. — Мы должны продолжать в том же духе и не стать слабее даже на один процент!»
Klasse Teamleistung, ?berzeugender Sieg! ??? So m?ssen wir weitermachen und d?rfen kein Prozent nachlassen! ? @DFB_Team pic.twitter.com/dAvmjTAYww— Ilkay G?ndogan (@IlkayGuendogan) June 19, 2021
В составе португальцев отличились Криштиану Роналду и Диогу Жота. У немцев голы в активе Кая Хаверца и Робина Гозенса, а Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру забили в свои ворота.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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