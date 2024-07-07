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Гюлер стал четвертым игроком младше 20 лет, сделавшим несколько голевых передач на Евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Арда Гюлер.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер сделал две голевые передачи на Евро-2024. 19-летний футболист отметился в матчах с Австрией (2:1) и Нидерландами (1:2).

Гюлер стал четвертым игроком младше 20 лет, сумевшим отдать несколько результативных передач за один чемпионат Европы. Ранее такое удавалось сделать Энцо Шифо (1984), Криштиану Роналду (2004) и Ламину Ямалю (2024).

Всего на Евро-2024 Гюлер сыграл за Турцию 5 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Турецкая сборная завершила выступление на турнире, проиграв Нидерландам (1:2) в 1/4 финала.

Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Арда Гюлер
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