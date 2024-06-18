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Гюлер: «Анчелотти и несколько игроков «Реала» написали мне перед матчем с Грузией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арда Гюлер.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Грузии Арда Гюлер рассказал, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и футболисты мадридского клуба поддерживают его во время Евро-2024.

18 июня 19-летний полузащитник забил победный гол в матче против Грузии (3:1) в первом туре группового турнира чемпионата Европы. Гюлера признали лучшим игроком матча.

«Анчелотти и несколько игроков «Реала» написали мне перед игрой. Некоторые поздравили меня с победой. Я рад, что они у меня есть. Их поддержка меня очень мотивирует», — приводит слова Гюлера Madrid Xtra.

Турция (3 очка) возглавила группу F. Грузия (0) опустилась на последнюю строчку в квартете.

В следующем матче Турция 22 июня сыграет с Португалией. Грузия в этот же день встретится с Чехией.

Карло Анчелотти
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Турции по футболу
Арда Гюлер
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