Гьясула стал 11-м игроком в истории Евро, забившим в одном матче и в свои, и в чужие ворота

Полузащитник сборной Албании Клаус Гьясула отличился и в свои, и в чужие ворота в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 против национальной команды Хорватии (2:2).

Гьясула повторил достижение игрока сборной Чехословакии Антона Ондруша, который 48 лет назад оформил автогол и забил в ворота команды Нидерландов (3:1 ОТ) на Евро-1976. В истории чемпионатов мира подобных случаев было 2, а на Кубке КОНКАКАФ — три.

В заключительном матче группового турнира ЧЕ-2024 Албания сыграет с Испанией 24 июня.