Виктор Гусев включил в свою символическую сборную Евро-2020 лишь одного игрока сборной Италии
Известный телекомментатор Виктор Гусев перед финалом Евро-2020 составил символическую сборную турнира.
Символическая сборная по версии Гусева выглядит следующим образом:
— Зоммер (Швейцария);
— Уокер, Магуайр (оба — Англия), Кьеллини (Италия), Мехле (Дания);
— Погба (Франция), Форсберг (Швеция), Де Брейне (Бельгия);
— Стерлинг, Кейн (оба — Англия), Шик (Чехия);
— Тренер: Манчини (Италия).
Отметим, что в сборную попал лишь один игрок сборной Италии, которая вышла в финал.
11 июля состоится финал чемпионата Европы, где сборная Италии сыграет против Англии. Матч пройдет в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 22.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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