Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 09:22

Гуренко: «Матч Испании и Германии мог бы быть финалом. Никому не могу отдать предпочтение»

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании.

«Это мог быть и финал. Важно то, в каком состоянии подойдут эти сборные к матчу. Испанцы хорошо играют на мяче, контролируют его. Но немцы — это не грузины. У них больше квалифицированных футболистов. Я в этой паре никому не могу отдать предпочтение, потому что обе сборные имеют свои плюсы и уязвимые места. Чья игра нравится больше? Испанцы мне ближе по духу. Это более играющая и комбинирующая команда. А немцы играют в свой рациональный футбол», — приводит слова Гуренко Евро-футбол.ру.

Матч 1/4 финала Испания — Германия состоится 5 июля в Штутгарте и начнется в 19.00 мск

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
Сергей Гуренко
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Самая сексуальная спортсменка мира Алиса Шмидт раскрыла свои отношения
Швейцарская газета выразила недовольство критикой саммита по Украине Медведевым
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
Российские специалисты полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Португалия выиграла все серии пенальти на крупных турнирах с участием Роналду
Роналду реализовал 7 пенальти из 10 на крупных турнирах
Сборная Турции против тактических идей Рангника, серьезная проверка для Кумана: 2 июля на Евро-2024
Сборная Португалии поднялась на 2-е место по количеству побед в сериях пенальти в истории Евро
Португалия всухую обыграла Словению в серии пенальти — это седьмой случай на крупных турнирах
Мане об эмоциях Роналду: «Ты по-прежнему великий чемпион»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду реализовал 7 пенальти из 10 на крупных турнирах

Португалия выиграла все серии пенальти на крупных турнирах с участием Роналду

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости