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Гуренко назвал матчи, которые удивили в первом туре Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко назвал матчи, которые удивили результатом после первого тура Евро-2024.

«Меня приятно удивили своей организацией словаки. Они сыграли очень организованно и дисциплинированно. Вообще в этой группе и румыны удивили, обыграв украинцев», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

В группе E сборная Бельгии неожиданно уступила Словакии (0:1), в этом же квартете Румыния разгромила Украину (3:0).

Источник: Vprognoze.ru
Сергей Гуренко
Евро-2024
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