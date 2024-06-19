Гуренко назвал матчи, которые удивили в первом туре Евро-2024

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко назвал матчи, которые удивили результатом после первого тура Евро-2024.

«Меня приятно удивили своей организацией словаки. Они сыграли очень организованно и дисциплинированно. Вообще в этой группе и румыны удивили, обыграв украинцев», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

В группе E сборная Бельгии неожиданно уступила Словакии (0:1), в этом же квартете Румыния разгромила Украину (3:0).