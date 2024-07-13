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Гунько: «В финале Евро буду симпатизировать испанцам»

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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Англии и Испании.

— Мне симпатична сборная Испании своими принципами игры и своим футболом, поэтому буду болеть за них. Фарт англичан? Финал тем и отличается, что это последняя игра двух команд в длинном турнире, и случиться может все, что угодно. Я бы не говорил только о фарте англичан, но и о игровой дисциплине, об уровне футболистов, которые есть в распоряжении Саутгейта. Но повторюсь, сборная Испании больше заслуживает победы по игре, — сказал Гунько Metaratings.

Финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдет 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Гунько
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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