Гулачи считает, что счет 0:3 в матче с Португалией не соответствует характеру игры

Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи после поражения от Португалии (0:3) на Евро-2020 заявил, что счет не соответствует характеру игры.

«Мы надежно играли в обороне, пока не пропустили первый гол. Счет 3:0 не соответствует характеру игры. Ничья стала бы серьезным достижением, а там и о победе можно было бы задуматься», — цитирует пресс-служба УЕФА Гулачи

В следующем туре в группе F Венгрия сыграет против Франции, а Германия встретится с Португалией. Матчи состоятся 19 июня.