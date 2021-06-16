Гулачи считает, что счет 0:3 в матче с Португалией не соответствует характеру игры
03:07
Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи после поражения от Португалии (0:3) на Евро-2020 заявил, что счет не соответствует характеру игры.
«Мы надежно играли в обороне, пока не пропустили первый гол. Счет 3:0 не соответствует характеру игры. Ничья стала бы серьезным достижением, а там и о победе можно было бы задуматься», — цитирует пресс-служба УЕФА Гулачи
В следующем туре в группе F Венгрия сыграет против Франции, а Германия встретится с Португалией. Матчи состоятся 19 июня.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024455--hungary-vs-portugal/
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