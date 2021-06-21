Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Губерниев — о первом тайме Россия — Дания: «Соболев, выходи!»

22:51
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат первого тайма матча группы B Евро-2020 Россия — Дания. После первой половины встречи датчане ведут в счете — 1:0.

«Я еще вчера говорил, что мы можем легко первыми пропустить!!! Но теперь надо забивать!!! Соболев, выходи!!!», — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

Форвард Александр Соболев остался в запасе команды Станислава Черчесова на игру с Данией.

Единственный гол на 38-й минуте матча забил форвард Миккель Дамсгор.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2366

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1530
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Дания, Евро-2020: смотреть трансляцию матча прямо сейчас
Что сказала продюсер Егорова о последних минутах его жизни
Склад в Московской области горит на площади 3 тыс. кв. м
Семья утонувшего подростка попала в жуткое ДТП, возвращаясь с озера

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Баюшкин все материалы автора
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи