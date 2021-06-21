Губерниев — о первом тайме Россия — Дания: «Соболев, выходи!»
22:51
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат первого тайма матча группы B Евро-2020 Россия — Дания. После первой половины встречи датчане ведут в счете — 1:0.
«Я еще вчера говорил, что мы можем легко первыми пропустить!!! Но теперь надо забивать!!! Соболев, выходи!!!», — написал в своем Telegram-канале Губерниев.
Форвард Александр Соболев остался в запасе команды Станислава Черчесова на игру с Данией.
Единственный гол на 38-й минуте матча забил форвард Миккель Дамсгор.
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