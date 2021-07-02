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Губерниев заявил о «логической деградации» российского футбола после пресс-конференции Черчесова

15:18
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«С точки зрения логической деградации российского футбола тренер никак не может игнорировать некоторые тенденции парадоксальных иллюзий», — сказал в эфире «Матч ТВ» Губерниев.

Ранее Губерниев прокомментировал ответ Черчесова на свой вопрос на пресс-конференции.

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Иван Торопцев все материалы автора

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