Губерниев считает Англию главным фаворитом Евро-2024

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от полуфиналов Евро-2024 Испания — Франция и Нидерланды — Англия.

«Какая разница, кто победит в матче Испания — Франция? Нас в любом случае ждкт хороший футбол в полуфиналах. Я буду наблюдать совершенно спокойно, это называется: кто выиграет, тот и победит. С моей точки зрения, Евро выиграют англичане.

Игра у них не невзрачная, если они в полуфинале, это все разговоры в пользу бедных. Они показывают игру, которая позволяет им бороться за медали чемпионата Европы. Команда обладает запасом и прибавляет на глазах. Прагматичный футбол в XXI веке приносит плоды. Англии пора выиграть, они это сделают. А если не победят, то это сделает кто-нибудь другой, и тоже будет хорошо», — приводит Metaratings слова Губерниева.

Первый полуфинал Евро-2024 Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля. Второй полуфинал, Нидерланды — Англия, пройдет в среду, 10 июля. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени.