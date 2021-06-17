Губерниев: «Сборной Финляндии по футболу не хватало Кайсы Мякяряйнен»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку высказался о матче с Финляндией (1:0), Черчесове, Зареме и главном тренде этого Евро.

— Если характеризовать сборную Финляндии по этой игре одним словом — мне приходит только такое: «Убожество». Какое подобрали бы вы?

— Не хватало Кайсы Мякяряйнен с ее упорством.

— В чем слабость нынешней команды Черчесова?

— Пока мы не художники.

— Прекрасно сказано.

— Мы ремесленники!

— А в чем сила?

— Сила в том, что мы как рабочие Путиловского завода. Если захотим — то и можем сместить временное правительство.

— Для самого себя я так и не нашел ответ на один вопрос.

— Это какой же?

— Говоря языком одной актрисы МХАТа, «зассали» наши или нет?

— В строгом смысле слова актрисы МХАТа так не говорят. Это первое. Второе... Сейчас сформулирую... Не надо путать божий дар и яичницу! Мне кажется, что спортсмены и даже наши футболисты ближе к «божьему дару».

— Черчесову сейчас ставят в упрек — «нет игровых идей». Вы видите игровые идеи?

— Я их вижу. Воплотить не получается. В силу разных объективных и субъективных причин.

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