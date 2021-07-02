Губерниев прокомментировал ответ Черчесова на свой вопрос: «Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ответ главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на свой вопрос на пресс-конференции. Губерниев спросил Черчесова о том, что нужно команде, чтобы выйти из кризиса.

«Вроде, задал простой вопрос тренеру сборной, но опять приходит на ум блистательный Филатов и Федот-стрелец: «Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?». В том смысле, что вопрос простой — как мы будем выходить из кризиса? Черчесов сказал, чтобы я приходил на тренировки? Я приду с удовольствием, поприсутствую, чем смогу — помогу, запишу в тетрадочку. Тем более, что мы со Станиславом Саламовичем — коллеги, мы — тренеры, у меня тоже есть диплом», — сказал в эфире «Матч ТВ» Губерниев.

Во время пресс-конференции Черчесов заявил что, «из кризиса сборная будет выходить, если Губерниев поможет и будет объективным».

На Евро-2020 сборная России заняла 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.