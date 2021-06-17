Губерниев про гол Финляндии в ворота России: «Слава Богу, было «вне игры»...»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку высказался о матче с Финляндией (1:0), Черчесове, Зареме и главном тренде этого Евро.

— В памяти остаются секунды, мгновения. Что через пару лет вспомните про матч с Финляндией?

— Во-первых, вспомню гол, который мы пропустили. Слава Богу, было «вне игры»... Но черт побери, как бы замечательно было, если б мы отыгрались! Мне бы хотелось посмотреть на нашу команду, которая попустила на третьей минуте — и как бы мы были агрессивны при этом? Вот такое предательское ощущение. Это была бы отличная проверка на футбольных дорогах.

— Получать удовольствие от зрелища, кайфовать вы умеете. Это мало кому дано. Можно сказать, что на этом матче кайфовали?

— Нет. Я был озабочен. Прежде всего, здоровьем наших футболистов — потому что мы самоотверженно играли, получали травмы, шли в стыки, не боясь. Кайфовал я только от того, насколько уверенный был наш вратарь! Мой сын Матвей Сафонов!

— Ваш любимец в сборной?

— Я не сторонник того, чтоб кого-то выделять. Меня часто спрашивают, какая спортсменка — самая красивая... Но поскольку футболисты не женщины, поэтому — да! Я скажу, что за ним с особой любовью наблюдаю! Вообще, обожаю вратарей. Это все знают. Сам я был вратарь.

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