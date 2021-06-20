Губерниев пожелал удачи сборной России в матче Евро-2020 с Данией

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался о предстоящем матче сборной России с командой Дании в 3-м туре Евро-2020.

«Много пропустили от Бельгии, мало забили Суоми и еще не дома играем. Все это уже сказалось. Кстати, обыграй Дания Бельгию, мы бы могли скатать такую «ничейку по умолчанию». А теперь придется отбиваться от мотивированного соперника. Которого победа выводит, скорее всего, на второе место в группе. А ничья Дании как поражение.



Два наиболее реальных варианта: мы набираем какие-то очки с Данией и сами становимся вторыми в группе! Мы проигрываем Дании и никуда не выходим. Ни с четвертого места, ни с третьего (которое также возможно в случае поражения). Соперник будет играть как в последний раз, на разрыв аорты! Мы должны обязательно что-то придумать! Черчесов и его штаб это умеют! Вперед, Русь футбольная!» — написал Губерниев.

После двух туров Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе B с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка. Матч Россия — Дания состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).