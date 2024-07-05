Губерниев — об отстранении Беллингема на один матч условно: «Жест жесту рознь, не так ли?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение УЕФА дисквалифицировать игрока сборной Англии Джуда Беллингема на один матч условно за непристойный жест в четвертьфинале Евро-2024 против Словакии (2:1 д.в.).

Дисквалификация будет действительна в течение года. Также хавбека оштрафовали на 30 тысяч евро.

«Жест жесту рознь, не так ли? Наказание соразмерно проступку. Поэтому я здесь не вижу никаких сложностей. Можно ли было наказать Беллингема пожестче? Наверное, да. Но он же не употреблял всякие отсылки к разным организациям, правильно?» — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная Англии в четвертьфинале Евро-2024 встретится со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

(Денис Сафронов)