Губерниев поддержал Черчесова, несмотря на провал сборной России на Евро-2020
11:39
Комментатор Дмитрий Губерниев, несмотря на провл сборной России на Евро-2020, поддержал главного тренера команды Станислава Черчесова. По словам журналиста, российский специалист пытался и искал варианты.
«Кстати, на холодную голову! Черчесова поддержу в этой ситуации, и поясню, почему! Конечно, после такого результата тренеры обычно уходят, но! Черчесов пытался! Наигрывал команду, где далеко не самые сильные футболисты! Даже слабые! Искал варианты, и шансы были! Даже в матче с Данией, пока не пропустили!» — написал Губерниев в Telegram.
Напомним, сборная России уступила сборной Дании (1:4) и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.
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