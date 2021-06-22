Губерниев поддержал Черчесова, несмотря на провал сборной России на Евро-2020

Комментатор Дмитрий Губерниев, несмотря на провл сборной России на Евро-2020, поддержал главного тренера команды Станислава Черчесова. По словам журналиста, российский специалист пытался и искал варианты.

«Кстати, на холодную голову! Черчесова поддержу в этой ситуации, и поясню, почему! Конечно, после такого результата тренеры обычно уходят, но! Черчесов пытался! Наигрывал команду, где далеко не самые сильные футболисты! Даже слабые! Искал варианты, и шансы были! Даже в матче с Данией, пока не пропустили!» — написал Губерниев в Telegram.

Напомним, сборная России уступила сборной Дании (1:4) и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.