Губерниев передал привет Бузовой после матча Финляндия — Россия
18:52
Комментатор Дмитрий Губерниев после матча Евро-2020 Финляндия — Россия (0:1) передал привет певице Ольге Бузовой.
«А сейчас слово Черчесову. В аппаратной мне все скажут. Привет, Оленька», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ», обращаясь к техникам трансляции.
14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».
Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.
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