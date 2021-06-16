Комментатор Дмитрий Губерниев после матча Евро-2020 Финляндия — Россия (0:1) передал привет певице Ольге Бузовой.

«А сейчас слово Черчесову. В аппаратной мне все скажут. Привет, Оленька», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ», обращаясь к техникам трансляции.

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.