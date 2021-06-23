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Губерниев отреагировал на выход Украины в плей-офф Евро и высказался о Черчесове

22:11
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Казаков/"Известия".
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Казаков/&quot;Известия&quot;.
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

«Помните слова нашего главного тренера? Подхваченные потом эхом игроков, дескать, мы математикой не занимаемся!

Так вот! При счете 1:2 в игре с Данией мы занимали третье место в группе и сейчас бы еще претендовали на выход в плей-офф!! Украина с тремя очками уже вышла! Знание раскладов и регламента — это профессионализм. Там уже можно было решать — ломиться вперед, как полоумные при 1:2, или действовать чуть сдержаннее. Получится сравнять — хорошо. Нет — шансы останутся. И это не будет провал в любом случае. Вот так, ребятушки», — написал Губерниев в Telegram.

Напомним, сборная России уступила сборной Дании (1:4) и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.

Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро-2020. Команда тренера Андрея Шевченко вышла в 1/8 финала с третьего места.

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