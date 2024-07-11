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Губерниев: «Если сборная Англии выиграет Евро, Саутгейт обессмертит свое имя»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Гарет Саутгейт.
Фото Global Look Press

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту могут присудить рыцарский титул в случае победы на чемпионате Европы-2024.

В среду, 10 июля англичане победили Нидерланды (2:1) и вышли в финал Евро-2024.

«Если Саутгейт выиграет чемпионат Европы, то он, безусловно, станет рыцарем короны. Последний раз англичане выигрывали крупный турнир в 1966 году. Но Саутгейту сначала надо выиграть, а если такое случится, то он станет почти таким же крутым, как парни из «Битлз» или другие великие британцы.
Будет странно, если он получит титул без победы на Евро-2024. Мнение людей по поводу скучности игры сборной Англии не будет иметь никакого значения, если сборная победит на турнире. В случае успеха Саутгейт обессмертит свое имя», — приводит «РБ Спорт» слова Губерниева.

В финале Евро-2024 Англия сыграет против Испании. Матч состоится 14 июня и начнется в 22.00 (мск).

Источник: РБ Спорт
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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