Губерниев оценил решение РФС подать заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о решении РФС подать заявление на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

«Я могу только поздравить и поддержать, это прекрасная идея! Надеюсь, к нам приедут все сборные мира, мы реконструируем стадионы, построим аэропорты и проведем классный чемпионат Европы. Все прогрессивное человечество несомненно радо этой заявке. Я не сомневаюсь, что УЕФА примет ее. Это блестящее решение РФС — своевременное и необходимое. Я жду с нетерпением этот чемпионат Европы в Российской Федерации», — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 23 марта, крайний срок подачи заявки. Хозяева турнира будут назначены в сентябре 2023 года.