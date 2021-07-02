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Губерниев обратился к Черчесову: «О чем вы, тренер, говорите?»

15:29
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после пресс-конференции специалиста, посвященной итогам Евро-2020.

«Завершая разговор: фраза главного тренера сборной про то, что никто ни разу не опоздал на тренировку, что нужно быть иногда немножко хулиганами, а все слишком воспитанные... Хочется сказать: ребята, это же спорт! О чем вы, тренер, говорите?» — сказал в эфире «Матч ТВ» Губерниев.

Ранее Губерниев заявил о «логической деградации» российского футбола.

На Евро-2020 сборная России заняла 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости