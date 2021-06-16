Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России в матче с Финляндией (1:0) на чемпионате Европы-2020.

«Наших с важной победой! Возможно, ее хватит для выхода в плей-офф! Это чудовищный временами по качеству футбол. Относится как к игре двух коллективов, так и к судейству. Особенно во втором тайме.

Теперь по игрокам! Сафонов — все по делу. Фернандесу здоровья! В центральной зоне — почему Дивеев все время бегает за Пукки, который его явно быстрее? И все же Дивеев был полезен в отборе! Баринов — видно, что не хватает опыта игры на этой позиции. Зобнин — единственный чистый опорник. И этого явно было мало! Головин и Дзюба — лучшие сегодня! Миранчук. Спасибо за гол. Но сзади так играть нельзя. Нужно добегать! С победой! Всем здоровья!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.