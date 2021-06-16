Губерниев — о сборной России на Евро: «Это чудовищный временами по качеству футбол»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России в матче с Финляндией (1:0) на чемпионате Европы-2020.
«Наших с важной победой! Возможно, ее хватит для выхода в плей-офф! Это чудовищный временами по качеству футбол. Относится как к игре двух коллективов, так и к судейству. Особенно во втором тайме.
Теперь по игрокам! Сафонов — все по делу. Фернандесу здоровья! В центральной зоне — почему Дивеев все время бегает за Пукки, который его явно быстрее? И все же Дивеев был полезен в отборе! Баринов — видно, что не хватает опыта игры на этой позиции. Зобнин — единственный чистый опорник. И этого явно было мало! Головин и Дзюба — лучшие сегодня! Миранчук. Спасибо за гол. Но сзади так играть нельзя. Нужно добегать! С победой! Всем здоровья!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией.
В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.
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Хук
Почему на СЭ постоянно мелькают мнения Губастого на футбольные темы? Он разбирается в футболе или биатлоне? Чем полезно нам его мнение?? Может он вам приплачивает?
17.06.2021
Daniel8181
Это твои чудовищные биатлонисты который год занимают прайм-тайм! Кто этих лузеров смотрит вообще?)
16.06.2021
John Doe
Губерниев. Я искренне жду, когда лучшим по месту снова станет Вася Уткин. Он такой же дурак как и ты. Но он - крутой как лучший за всю историю России футбольный комментатор. А ты? Ты дебил, Губерниев. Телевидение взохнет когжда ты сдохнешь.
16.06.2021
dvyortkin
Губерниев - самый главный спец. Во всем, похоже!)
16.06.2021