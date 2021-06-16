Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Губерниев — о сборной России на Евро: «Это чудовищный временами по качеству футбол»

16 июня 2021, 23:00
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Теги:

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России в матче с Финляндией (1:0) на чемпионате Европы-2020.

«Наших с важной победой! Возможно, ее хватит для выхода в плей-офф! Это чудовищный временами по качеству футбол. Относится как к игре двух коллективов, так и к судейству. Особенно во втором тайме.

Теперь по игрокам! Сафонов — все по делу. Фернандесу здоровья! В центральной зоне — почему Дивеев все время бегает за Пукки, который его явно быстрее? И все же Дивеев был полезен в отборе! Баринов — видно, что не хватает опыта игры на этой позиции. Зобнин — единственный чистый опорник. И этого явно было мало! Головин и Дзюба — лучшие сегодня! Миранчук. Спасибо за гол. Но сзади так играть нельзя. Нужно добегать! С победой! Всем здоровья!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2337

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3557
Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным
Поэт Василий Бородин покончил с собой в Москве
Как разбогатеть разным знакам зодиака: советы астрологов
Избивший битой девушку до полусмерти бойфренд-тиран получил 6 лет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи


  • Хук

    Почему на СЭ постоянно мелькают мнения Губастого на футбольные темы? Он разбирается в футболе или биатлоне? Чем полезно нам его мнение?? Может он вам приплачивает?

    17.06.2021

  • Daniel8181

    Это твои чудовищные биатлонисты который год занимают прайм-тайм! Кто этих лузеров смотрит вообще?)

    16.06.2021

  • John Doe

    Губерниев. Я искренне жду, когда лучшим по месту снова станет Вася Уткин. Он такой же дурак как и ты. Но он - крутой как лучший за всю историю России футбольный комментатор. А ты? Ты дебил, Губерниев. Телевидение взохнет когжда ты сдохнешь.

    16.06.2021

  • dvyortkin

    Губерниев - самый главный спец. Во всем, похоже!)

    16.06.2021