Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итог матча сборной России против Бельгии на Евро (0:3).

«Нам забили быстро два. И дальше Бельгия ходила пешком. Мы впереди не создали вообще ничего. Сзади что ждали, то и получили. Плохо, что много пропустили. Может помешать выйти даже с третьего места

Ну и дома так тоскливо, конечно, играть — это не здорово. Даже против Бельгии.

Набор исполнителей у Черчесова слабый! Мы это знали. Убедились еще раз.

Дальше надо хоть кого-то обыграть. По матчу с Бельгией не видно как. Но там будет уже не Бельгия! И все же, вперед, Россия», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.