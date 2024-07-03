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Сегодня, 18:20

Губерниев — о Евро-2024: «Англичане созрели для того, чтобы взять титул»

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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» назвал своего фаворита на Евро-2024.

«Англия показывает скучный футбол на Евро-2024? Это все разговоры в пользу бедных. Футбол прагматичный, запас у команды большой. Мне представляется, что англичане, несмотря ни на что, созрели для победы на турнире. В футболе часто так бывает, невзрачные вначале команды раскрываются в конце. Они идут вверх по турнирной лестнице, понимая всю степень ответственности», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 мск.

Софья Грецкая

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Дмитрий Губерниев
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