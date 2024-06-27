Грузия стала восьмой сборной, которая пробилась в плей-офф в дебюте на Евро
Сборная Грузии — восьмая команда, которой удалось выбраться из группы на дебютном для себя чемпионате Европы.
На прошлом турнире оба новичка — Северная Македония и Финляндия — попасть в 1/8 финала не смогли, зато на Евро-2016 (первом в нынешнем формате) плей-офф попробовали на вкус Уэльс, Исландия, Словакия и Северная Ирландия. Причем валлийцы, обыграв Северную Ирландию и Бельгию, добрались до полуфинала и повторили тем самым рекорд для новичков.
Все дебютанты Евро, которым удалось выйти в плей-офф
|
Год
|
Команда
|
Соперники
|
Место в группе
|
Результат в плей-офф
|
1984
|
Португалия
|
ФРГ — 0:0, Испания — 1:1, Румыния — 1:0
|
2-е
|
1/2 финала
|
1992
|
Швеция
|
Франция — 1:1, Дания — 1:0, Англия — 2:1
|
1-е
|
1/2 финала
|
1996
|
Хорватия
|
Турция — 1:0, Дания -3:0, Португалия — 0:3
|
2-е
|
1/4 финала
|
2016
|
Уэльс
|
Словакия — 2:1, Англия — 1:2, Россия — 3:0
|
1-е
|
1/2 финала
|
2016
|
Словакия
|
Уэльс — 1:2, Россия — 2:1, Англия — 0:0
|
3-е
|
1/8 финала
|
2016
|
Сев.Ирландия
|
Польша — 0:1, Украина — 2:0, Германия — 0:1
|
3-е
|
1/8 финала
|
2016
|
Исландия
|
Португалия — 1:1, Венгрия — 1:1, Австрия — 2:1
|
2-е
|
1/4 финала
|
2024
|
Грузия
|
Турция — 1:3, Чехия — 1:1, Португалия — 2:0
|
3-е
|
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