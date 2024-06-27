Грузия стала восьмой сборной, которая пробилась в плей-офф в дебюте на Евро

Сборная Грузии — восьмая команда, которой удалось выбраться из группы на дебютном для себя чемпионате Европы.

На прошлом турнире оба новичка — Северная Македония и Финляндия — попасть в 1/8 финала не смогли, зато на Евро-2016 (первом в нынешнем формате) плей-офф попробовали на вкус Уэльс, Исландия, Словакия и Северная Ирландия. Причем валлийцы, обыграв Северную Ирландию и Бельгию, добрались до полуфинала и повторили тем самым рекорд для новичков.

Все дебютанты Евро, которым удалось выйти в плей-офф