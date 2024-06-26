Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 07:50

Грузия — Португалия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Грузия сыграет с Португалией на Евро-2024 26 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Защитник сборной Португалии Пепе.
Пепе.
Фото Global Look Press

26 июня в Гельзенкирхене (Германия) сборная Португалии встретится с Грузией в матче группы F чемпионата Европы-2024 по футболу. Он начнется в 22.00 мск. Игра пройдет на поле стадиона «Арена АуфШальке».

Бесплатная трансляция встречи Грузия — Португалия будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 21.45 по московскому времени. Матч Евро-2024 также будет транслироваться в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск для пользователей с подпиской.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния Португалия — Грузия в среду. В нашем матч-центре также будут доступны ключевые моменты поединка.

Португалия располагается на первой строчке с шестью очками при разнице забитых и пропущенных мячей — 5-1. Грузия идет на четвертом месте с одним баллом в турнирной таблице группы F при разнице голов — 2-3.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
ИИХФ проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
Мбаппе в матче с Польшей забил свой первый гол на чемпионатах Европы
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Словакия — Румыния и Украина — Бельгия: онлайн-трансляция матчей Евро-2024
Агент Дкушича — о выходе Словении в плей-офф Евро-2024: «Фантастическое достижение. Ваня очень счастлив»
Чехия — Турция: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Украина — Бельгия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Игнатьев: «Пока Англия на Евро ничем себя не проявляет»
Словакия — Румыния: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чехия — Турция: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Агент Дкушича — о выходе Словении в плей-офф Евро-2024: «Фантастическое достижение. Ваня очень счастлив»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости