Грузия — Португалия: стартовые составы на матч Евро-2024

Грузия и Португалия объявили стартовые составы на матч заключительного тура группового турнира Евро-2024.

Грузия: Мамардашвили, Лочошвили, Кашия, Гвелесиани, Двали, Какабадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Микаутадзе, Кварацхелия.

Португалия: Кошта, А. Силва, Данило, Инасиу, Далот, Невеш, Консейсан, Пальинья, Нето, Феликс, Роналду.

Матч пройдет в Гельзенкирхене. Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.