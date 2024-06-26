Грузия сенсационно обыграла Португалию и вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Грузии победила Португалию в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 — 2:0. Встреча прошла в Гельзенкирхене.

Счет в матче на 2-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, голевой пас сделал Жорж Микаутадзе. Во втором тайме на 57-й минуте Микаутадзе реализовал пенальти.

В параллельном матче Турция обыграла Чехию со счетом 2:1.

Грузия набрала 4 очка и заняла третье место. Команда в своем дебютном чемпионате Европы вышла в плей-офф. Португалия (6 очков) стала первой в группе F, а Турция (6) — второй. Четвертую строчку заняла Чехия (1) и покинула турнир.

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