Грузия и Португалия встретятся в матче группы F на чемпионате Европы по футболу в среду, 26 июня. Игра пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке группы F. Ключевые события противостояния Грузия — Португалия будут доступны можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Сборная Португалии набрала шесть очков и занимает первое место в группе, а грузины с одним баллом располагаются на последнем месте в квартете.

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